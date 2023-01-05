Сент-Пол, США, 5 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль. Ещё по шайбе забросили защитник Кален Эддисон и форварды Йоэль Эрикссон Эк и Сэм Стил.

В составе «Тампы» гол забил нападающий Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров отдал результативную передачу.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 46 очков. «Тампа» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 49 очками.

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