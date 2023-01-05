Дубль Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Тампу» в матче НХЛ
«Миннесота» разгромила «Тампу» в матче НХЛ, Капризов оформил дубль
Сент-Пол, США, 5 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кирилл Капризов
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль. Ещё по шайбе забросили защитник Кален Эддисон и форварды Йоэль Эрикссон Эк и Сэм Стил.
В составе «Тампы» гол забил нападающий Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров отдал результативную передачу.
На сегодняшний день «Миннесота» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 46 очков. «Тампа» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 49 очками.
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