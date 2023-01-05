Донецк, 5 января, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 50 боевиков ВСУ, сообщили 5 января в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Потери в живой силе противника составили более 50 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также были уничтожены одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбиты два украинских беспилотника.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки киевские каратели выпустили 332 единицы боеприпасов из РСЗО «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122-мм минометов.