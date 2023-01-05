Москва, 5 января, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Россия имеет право принять решение об изъятии немецких активов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

«Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств», — отметил Володин в телеграм-канале.

Правила, по его убеждению, должны быть одинаковыми.

«То же самое в отношении изъятия денежных средств и собственности. Это положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным», — указал он.

Руководство Германии из истории собственной страны должно помнить, чем заканчивались попытки посягательств на чужое, резюмировал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным СМИ, в правительстве Германии готовы поддержать идею о передаче российских активов Украине, при условии таких же действий со стороны других членов Евросоюза.

По мнению главы МИД Германии Анналены Бербок, европейским странам следует рассмотреть возможность конфисковать хотя бы часть российских активов.

В декабре 2022 года поправка об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины была одобрена Сенатом Конгресса США. Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее предложил добавить такую поправку в проект бюджета США на 2023 год. По мнению сенатора, доходы от замороженных активов олигархов или других организаций, попавших под антироссийские санкции, должны быть направлены «народу Украины».

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Европейская комиссия в попытках придумать «правовой механизм конфискации российских активов» идет по опасному юридическому пути с непредсказуемыми последствиями, ведь законного механизма изъятия российских активов не существует, отметил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.