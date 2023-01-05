Вашингтон, 5 января, 2023, 09:49 — ИА Регнум. В американском городе Иноке (штат Юта) обнаружили тела восьми человек, в том числе пяти детей, с огнестрельными ранениями, сообщает The New York Times.

Эдвард Мунк. Убийца на дороге. 1919

Отмечается, что тела были обнаружены в частном доме. Погибшие были членами одной семьи.

Полиции пока неизвестны причины произошедшего, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах с начала 2023 года погибли более 100 человек и свыше 300 получили ранения в перестрелках. В числе погибших двое детей и 11 подростков, 37 несовершеннолетних были ранены.

Читайте также: В США за три дня нового года в перестрелках погибли более 100 человек