Донецк, 5 января, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Киевские каратели дважды обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 5 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:10 (совпадает с мск) — н. п. Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Спустя десять минут ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибра 122 мм.