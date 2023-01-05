Вашингтон, 5 января, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Власти США помогут украинским беженцам в Литве и Эстонии «противостоять дезинформации». Об этом сообщает 5 января RT, ссылаясь на документы о проектах Госдепартамента.

(сс) AgnosticPreachersKid Здание Госдепа США

Госдеп США намерен профинансировать программы помощи беженцам, включающие «борьбу с дезинформацией», поддержку «независимых» СМИ, помощь представителям сексуальных меньшинств, противодействие торговле людьми и коррупции.

Американские посольства в Вильнюсе и Таллине будут курировать эти инициативы. Гранты выделят организациям, помогающим беженцам, по итогам конкурса. В Литве размер гранта составит от $25 тыс. до $200 тыс., в Эстонии — от $100 тыс. до $250 тыс.

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