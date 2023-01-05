Санкт-Петербург, 5 января, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Предсказанное синоптиками резкое похолодание началось в Петербургском регионе. Ночь с 4 на 5 января оказалась самой холодной с начала зимнего сезона 2022–2023 годов.

Дарья Драй ИА REGNUM Мороз в Петербурге

«Начало арктического вторжения в Санкт-Петербурге ознаменовалось самой холодной ночью <…> Минимальная температура воздуха составила минус 12,7°», — сообщил 5 января ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он обратил внимание на интересный факт: до минувшей ночи холоднее всего в Северной столице было не зимой, а еще прошедшей осенью, 27 ноября 2022 года, когда термометры показали минус 10,4 градуса.

По данным «Фобоса», Петербург сегодня находится на периферии скандинавского антициклона.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха −7… −9°, в Ленинградской области −6… −11°, местами до −15°», — говорится в прогнозе.