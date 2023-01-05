Пролив Босфор закрыли для судоходства
Анкара, 5 января, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Судоходство в проливе Босфор утром 5 января временно приостановлено из-за сильного тумана, сообщило управление береговой охраны Турции.
Xinhua/Shadati/Global Look Press
Судно в проливе Босфор
«Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана», — говорится в сообщении.
Отмечается, что судоходство будет восстановлено после улучшения погодных условий.
Как сообщало ИА REGNUM, движение судов в проливе Босфор было временно остановлено из-за сильного тумана 1 января.
Также ранее из-за сильного тумана временно было приостановлено судоходство в проливе Дарданеллы.
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