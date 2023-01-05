Москва, 5 января, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Первая группа бывших заключенных завершила полугодовой контракт и покидает зону спецоперации, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», — цитирует его РИА Новости.

Пригожин добавил, что с заключенных сняты все судимости. В числе первых помилованных порядка 20 бывших заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, участвующая в спецоперации группа «Вагнер» взяла много пленных на Украине. Об этом 1 января заявил Пригожин, посетивший бойцов в новогоднюю ночь.

По его словам, кто-то из них ранен, кто-то испугался, а кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей.

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