В ООН не стали комментировать слова Меркель и Олланда о Минских соглашениях
Вашингтон, 5 января, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-главы Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ангела Меркель
«Это очень правомочный вопрос. Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Меркель заявила, что цель Минских соглашений была в том, чтобы дать Украине время на усиление.
В свою очередь бывший президент Франции Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012 по 2017 год, также заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии.
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