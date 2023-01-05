Вашингтон, 5 января, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Присутствие американских войск в Афганистане затруднило бы оказание помощи Киеву, поэтому решение президента США Джо Байдена о выводе военных оказалось верным. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью, выдержки из которого опубликованы 4 января в газете The Washington Post.

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael L. Casteel Американцы в Афганистане

«Если бы мы до сих пор воевали в Афганистане, это было бы превосходной целью для России», — отметил Салливан в беседе с внешнеполитическим обозревателем издания Дэвидом Игнейшесом.

Советник подтвердил также, что американский лидер не стремится к военному столкновению с Россией. Однако Байден будет помогать тем, кто «подвергся нападению».

«У Байдена пока нет достойного финала для Украины. Но я держу пари, что благодаря постоянной поддержке Киева он и украинцы найдут его к концу 2023 года», — добавил Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года власти США объявили о решении вывести свои войска из Афганистана. Члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без боя заняли Кабул 15 августа, а 6 сентября объявили подконтрольной всю территорию страны.

Читайте также: Нами правит лузер — американцы о Байдене и третьей мировой войне