Донецк, 5 января, 2023, 08:16 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек, сообщили 5 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенный обстрелами ВСУ многоэтажный дом

«За минувшие сутки, с 08:00 4 января до 08:00 5 января, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что еще один мирный житель получил ранение.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 5 января в ДНР были зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по нескольким населённым пунктам снарядами калибра 155 мм и 122 мм.

Читайте также: Киевские боевики ночью обстреляли не менее пяти населённых пунктов ДНР