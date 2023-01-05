Москва, 5 января, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Индонезия рассматривает вариант использования карт российской платежной системы «Мир», заявил посол этой страны в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Карта «Мир»

«Мы рекомендовали (индонезийским банкам рассмотреть вопрос использования карт «Мир»), но я думаю, это займет определенное время», — сказал он РИА Новости.

Посол уточнил, что в Индонезии, преимущественно на Бали, сейчас живут порядка 40 тыс. граждан России, которые находят способы проводить банковские операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Бангкоке Евгений Томихин прокомментировал перспективы использования карты «Мир» в Таиланде.

По его словам, вопрос широкого использования национальных валют активно обсуждается в АСЕАН, поэтому при взаимных расчётах могут быть использованы как российский рубль, так и таиландский бат.

Читайте также: Посол РФ: Москва надеется на решение вопроса с картами «Мир» в Таиланде