Донецк, 5 января, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Прибывающие на Украину для службы на стороне Киева наёмники в основном являются сотрудниками спецподразделений. Эти бойцы умеют слаженно действовать в группах и вскоре будут готовы выполнять задания, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

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Он считает, что прибывающие военнослужащие уже обучены для совместных действий на высоком уровне, это «подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях». Своё мнение он обосновал тем, что обучить наёмников слаженным действиям в группах за короткий срок пребывания на Украине было бы невозможно.

Именно эти бойцы в основном получают оружие, поступающее из западных стран, также добавил Баевский.

Как сообщало ИА REGNUM, США ведут разработку планов по осуществлению атаки на деловой квартал «Москва-Сити» в Пресненском районе Москвы и по точкам в Центральной России в целом, считает депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров («Единая Россия»).