Москва, 5 января, 2023, 07:47 — ИА Регнум. По информации Минобороны РФ, в 2022 году ПВО обнаружила более 2 тыс. самолетов-разведчиков.

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Всего силы противовоздушной обороны России обнаружили и сопроводили более 2 млн воздушных объектов, в том числе более 600 тыс. иностранных самолётов, более 2 тыс. самолетов-разведчиков и более десяти боевых стратегических бомбардировщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа американский самолёт-разведчик C-135W Rivet Joint провёл полёт у северного побережья Мурманской области.