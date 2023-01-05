Грозный, 5 января, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Скончавшегося 3 января последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят 5 января в его родовом поместье в Чечне. Тело политика уже доставили в Грозный, сообщил ТАСС.

A.Savin Руслан Хасбулатов

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Траурная церемония будет проходить в столице Чечни в первой половине дня, рассказал один из родственников Хасбулатова.

«После проведения всех необходимых религиозных обрядов его похоронят в родовом селе Толстой-Юрт», — также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-председатель Верховного Совета РСФСР скончался на 81-м году жизни на своей даче в Подмосковье. Выражая соболезнования родным и близким Хасбулатова, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал его ярким представителем нации.