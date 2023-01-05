Магадан, 5 января, 2023, 07:33 — ИА Регнум. В аэропорту Магадана задержан пассажир за дебош при прохождении досмотра. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Airport-magadan.ru Аэропорт Магадана

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Полиция задержала и оправила пассажира, который отказался проходить досмотр и повредил имущество терминала, в изолятор временного содержания.

«На требования сотрудников службы авиационной безопасности и сотрудников полиции пассажир не реагировал, публично оскорблял сотрудников. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, и он был помещён в изолятор», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске за дебош в самолете ответит в суде 57-летний мужчина — расследование уголовного дела завершено.