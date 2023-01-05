Токио, 5 января, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Церемония запуска обратного отсчёта дней до даты проведения саммита «Большой семёрки» в Японии состоялась в правительстве страны. Специальное табло для этой цели установлено в канцелярии кабмина.

首相官邸 Фумио Кисида

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До мероприятия осталось 134 дня, оно будет проходить в Хиросиме 19–21 мая.

«Я бы хотел, чтобы саммит стал возможностью выступить с посланием, обращенным в будущее», — сказал на церемонии запуска обратного отсчёта дней председатель правительства Японии Фумио Кисида.

В 2023 году Япония будет организатором саммита, на его проведение потратят порядка $145 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, президента Украины Владимира Зеленского намерена пригласить Япония принять участие в саммите G7 в онлайн-формате. Япония как страна — председатель саммита «Большой семёрки» планирует создать условия для дискуссий по ситуации вокруг Украины.