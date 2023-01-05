Москва, 5 января, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Французский экспат Александр, с 20-летним стажем проживания в России, рассказал немецкому общенациональному телеканалу RTL, что основная часть жителей страны не испытывает какого-либо дискомфорта от наложенных Западом санкций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В магазине

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По словам Александра, 85% россиян покупают продукты питания и товары местного производства. И ни в чем не испытывают недостатка.

«У нас есть белорусское фуа-гра, привезенное из Франции. Косметическая продукция поставляется из Дубая и Южной Кореи. В целом мы находим практически всё», — поделился экспат.

Также санкции не оказали эффекта и на экономику, потому что размеры России внушительные. На помощь пришли азиатские компании, большая часть которых осталась в России.

Что касается безработицы, то, по заключению француза, она не так сильно выросла — уровень составляет около 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, повседневная жизнь граждан России не изменилась с момента ужесточения западных санкций. Об этом 4 января написал корреспондент бельгийской телерадиокомпании RTBF в Москве Луи Портал.