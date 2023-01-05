Вашингтон, 5 января, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Поставки американского вооружения Киеву в 2023 году будут продолжаться, и это главная задача администрации президента США Джо Байдена в рамках конфликта на Украине. Однако при реализации этих планов могут возникнуть трудности, прогнозирует издание Foreign Policy.

president.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

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«Основная задача администрации Байдена как крупнейшего поставщика военной помощи Украине будет заключаться в поддержании стабильных поставок оружия, позволяющих Киеву продолжать борьбу», — говорится в статье.

Целями властей США также назвали достижение баланса в вопросе расходования средств на Украину в условиях «повышенного контроля со стороны республиканцев в Конгрессе».

По мнению авторов публикации, при реализации этих задач Байдена ждут препятствия в виде сопротивления достаточного большого количества американских политиков планам по финансированию и обеспечению вооружением Украины. Аналитики также предложили президенту США уделять больше внимания теме соперничества с Китаем и ситуации с союзниками Штатов в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме готовятся объявить о новом пакете военной помощи Киеву. Поставки в том числе будут включать РСЗО HIMARS, заявил журналистам 4 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.