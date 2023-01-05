Москва, 5 января, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Благодаря всероссийской акции «Ёлка желаний» была исполнена мечта девятилетней Арины из Бурятии, которая хотела побывать в Москве. Её открытку снял с ёлки заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Mil.ru Тимур Иванов

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Арину вместе с родителями пригласили в Москву, для семьи организовали экскурсию на объекты Министерства обороны РФ — в главный храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога памяти».

«Девочка приехала вместе с семьей в Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России. Они также поднялись на колокольню и смотровую площадку под главным куполом храма», — отметили в оборонном ведомстве.

Для Арины была организована поездка на каток, а также катание на тюбингах и собачьей упряжке.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил мечту пятилетней девочки о новом велосипеде. По его словам, эта акция приносит радость больше взрослым.