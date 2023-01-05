Жалит как пчела: бойцы спецназа сами конструируют уникальные беспилотники
Москва, 5 января, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Военнослужащие конструируют беспилотники сами, их применяют для адресного огневого поражения установленных позиций артиллерии, наблюдательных постов, секретов и засад ВСУ. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений специального назначения ЦВО.
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«Расчёты беспилотников выдвигаются на стартовые позиции и запускают дрон. Затем, поразив цели, проводят посадку аппарата и меняют позицию для выхода из зоны возможного ответного огня противника», — пояснили военные.
Командование ЦВО высоко оценило рационализаторские инициативы бойцов спецназа и эффективность применения аппаратов. Некоторых изобретателей представят к госнаградам.
«Жалит как пчела», — так характеризуют новое летательное оборудование.
Как сообщало ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат из Северной Кореи ненадолго нарушил границы бесполётной зоны возле офиса президента Республики Корея в Сеуле.