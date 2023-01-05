Тель-Авив, Израиль, 5 января, 2023, 06:28 — ИА Регнум. В Марокко опасаются, что открытие представительства страны в Тель-Авиве повлияет на позицию Израиля по принадлежности Западной Сахары. Эту территорию марокканские власти рассматривают как свою, и их беспокоит вопрос признания суверенитета, что вызывает промедление в вопросе об открытии диппредставительства, сообщил американский портал Axios.

Sadr-russia.ru Западная Сахара

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Эту информацию изданию подтвердили четыре израильских чиновника, осведомлённых в теме.

«Марокко в последние месяцы начало связывать открытие своего посольства в Тель-Авиве с официальным признанием со стороны израильского правительства суверенитета королевства в Западной Сахаре», — говорится в статье.

В Израиле убеждают, что проблем с признанием Западной Сахары частью Марокко не возникнет, и расценивают позицию марокканской стороны как предлог для того, чтобы не предпринимать действий по открытию представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алжире пообещали поддержать независимость Западной Сахары. В сентябре личный посланник генерального секретаря ООН Стеффан де Мистура посетил регион Западной Сахары для проведения переговоров с властями непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).