Пекин, 5 января, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы помочь в создании благоприятных условий для решения украинского кризиса. Об этом в интервью РИА Новости сказал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

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Генсек напомнил, что государства — члены ШОС объединяются на основе общих ценностей и разделяют одинаковые или близкие позиции по многим важным международным и региональным вопросам.

По словам Мина, ШОС уделяет конфликту на Украине пристальное внимание, поддерживает соответствующие страны в том, чтобы они «продолжали работать над устранением разногласий, двигались навстречу друг другу, урегулировали конфликт мирными политическими и дипломатическими средствами».

Как сообщало ИА REGNUM, американцы отреагировали на заявление профессора Нила Фергюсона о том, что США открыто подталкивают мир к началу третьей мировой войны.