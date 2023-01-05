Киев, 5 января, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях Украины. Информация о вынужденном включении сирен опубликована порталом по оповещению населения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

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Украинцев уведомили об опасности около 5 утра по местному времени. По сообщению местных пабликов, через полчаса сирены в Полтавской области были выключены

Как сообщало ИА REGNUM, сигналы сирены были слышны во всех областях Украины 4 января. Некоторые телеграм-каналы информировали о взлёте истребителя МиГ-31К в Белоруссии.