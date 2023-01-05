Вашингтон, 5 января, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США не смогла выбрать спикера с шестой попытки. Конгрессмены ушли на перерыв.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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Лидер республиканцев Кевин Маккарти вновь не смог набрать большинства голосов для избрания. Заседание нижней палаты было приостановлено до вечера четверга, 5 января.

Официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс, комментируя безрезультатность прошедших голосований, сказал журналистам, что «демократия не всегда происходит без сложностей».

Как сообщало ИА REGNUM, до этого по кандидатам на должность спикера палаты представителей США голосовали уже пять раз, но все попытки оказались безуспешными: ни один из кандидатов не набрал необходимые 218 голосов.