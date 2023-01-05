Вашингтон, 5 января, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Выступая перед журналистами в штате Кентукки, президент Джо Байден сказал странную фразу, которая не была понята интернет-пользователями в США. Американцы посмеялись над словами Байдена о том, что «остальные страны — мир — это не «заплатка на наших джинсах», сообщило Fox News.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

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Издание пришло к выводу, что американский президент продолжает традицию сбивающих с толку комментариев. Его странное заявление было сделано в контексте прогноза о будущем США и перспективах страны. Байден сказал, что «наши лучшие дни впереди», и признался, что он «никогда, никогда, никогда не был так оптимистичен в отношении перспектив Америки, как сегодня».

«Я объехал более 140 стран мира. Перефразирую фразу своего старого соседа: остальные страны — мир — это не «заплатка на наших джинсах». Если мы делаем то, что хотим и должны делать», — добавил также президент США, повергнув этими словами американцев в недоумение.

Журналисты и интернет-пользователи задали вопрос о том, что хотел сказать этой фразой Байден.

«В сегодняшнем выпуске «Что, черт возьми, сказал Джо Байден?» — иронизировал обозреватель RedState Базз Паттерсон.

Пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароун выразил опасения, что мозг главы государства «превратился в кашу».

Как сообщало ИА REGNUM, постоянные ошибки президента США Джо Байдена указывают на серьёзные проблемы со здоровьем, что ставит безопасность страны под угрозу, писало ранее издание Federalist. Журналисты отмечали, что американский президент уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии.