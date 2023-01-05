Вашингтон, 5 января, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Американцы отреагировали на заявление профессора Нила Фергюсона о том, что США открыто подталкивают мир к началу третьей мировой войны. Своё мнение читатели выразили в комментариях под публикацией в Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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По мнению эксперта, США стремятся переиграть Россию, Иран и Китай. Фергюсон советует Вашингтону лучше прислушаться к рекомендациям бывшего госсекретаря Генри Киссинджера и умерить воинственный пыл в украинском конфликте.

Читатели считают, что «действия России на Украине разоблачили мирового поджигателя войны — США. И это знаменует собой конец предполагаемой гегемонии США». При этом заверяют, что «Россия никогда не начнет третью мировую войну».

Американцы отмечают, что, когда «Западная Европа берёт курс на замерзание и сокращение во всём, США процветают из-за украинского конфликта».

«В Америке всё будет только хуже. Посмотрите на лузера, который сейчас правит нами, окруженный своими маленькими миньонами. Все они выбраны по гендерному принципу, а не по способностям!» — написал User Name.

Как сообщало ИА REGNUM, Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal назвал причину современного «вакуума лидерства», имеющего прямое отношения к действующим руководителям государств.