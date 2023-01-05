Сеул, 5 января, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат из Северной Кореи ненадолго нарушил границы бесполётной зоны возле офиса президента Республики Корея в Сеуле. В центр столицы региона он вторгся в нарушение требований безопасности страны, сообщило южнокорейское издание Yonhap.

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«Он ненадолго вошёл в северную часть зоны, но не приблизился к ключевым объектам сферы безопасности», — говорится в материале СМИ. Информация опубликована со ссылкой на осведомлённый источник.

О вторжении дрона в бесполётную зону радиусом 3,7 км было доложено президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю на совещании по теме обеспечения безопасности страны. Сведения предоставил министр обороны республики Ли Чжон Соп.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне и Сеуле совместно разрабатывают стратегию противостояния КНДР. Об этом ранее заявляли Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден. Анонсировалось, что обсуждаемые меры в том числе предусматривают использование американских ядерных средств.