Депутат Госдумы заявил о подготовке США ударов по Центральной России
Депутат Госдумы заявил о подготовке США ударов по «Москва-Сити» и Центральной России
Москва, 5 января, 2023, 05:02 — ИА Регнум. США ведёт разработку планов по осуществлению атаки на деловой квартал «Москва-Сити» в Пресненском районе Москвы и по точкам в Центральной России в целом, считает депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров («Единая Россия»). Его мнение опубликовано телеграм-каналом «Белрусинфо».
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В частности, для осуществления этих планов могут использоваться беспилотники, подчеркнул Евгений Фёдоров
В паблике запустили опрос о том, верят ли заявлениям депутата. Большинство его участников считают, что от США таких атак вполне можно ожидать.
Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты не помогали киевскому режиму наносить удары по территории России, заявлял в декабре госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов уверен в том, что НАТО оказало Киеву помощь в организации атаки на российские аэродромы.