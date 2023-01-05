Москва, 5 января, 2023, 05:02 — ИА Регнум. США ведёт разработку планов по осуществлению атаки на деловой квартал «Москва-Сити» в Пресненском районе Москвы и по точкам в Центральной России в целом, считает депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров («Единая Россия»). Его мнение опубликовано телеграм-каналом «Белрусинфо».

(сс)Bsivko Евгений Фёдоров

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«Повышая градус поставки оружия, они будут усиливать бомбардировки Центральной России, как они это делали по Энгельсу, по Калуге. Это будет повышаться. Я знаю, что они разрабатывают план, например, демонстрационного удара по «Москва-Сити» и так далее», — сказал депутат.

В частности, для осуществления этих планов могут использоваться беспилотники, подчеркнул Евгений Фёдоров

В паблике запустили опрос о том, верят ли заявлениям депутата. Большинство его участников считают, что от США таких атак вполне можно ожидать.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты не помогали киевскому режиму наносить удары по территории России, заявлял в декабре госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов уверен в том, что НАТО оказало Киеву помощь в организации атаки на российские аэродромы.