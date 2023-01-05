Москва, 5 января, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) поставил точку в расследовании жёсткой посадки самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в кукурузном поле в Подмосковье. Авиапроисшествие случилось в августе 2019 года.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

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Установлено, что причиной вынужденной посадки стали попавшие в двигатель большие чайки. Это привело к механическим повреждениям обоих двигателей, невозможности продолжения полёта и вынужденной посадке вне аэродрома, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин вручил звезды Героев России посадившим на кукурузное поле пассажирский самолет Airbus A321 летчикам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа получили ордена Мужества.