Москва, 5 января, 2023, 04:24 — ИА Регнум. В ближайшие дни в регионах европейской части России резко похолодает — ожидаются морозы до минус 34—47 градусов. В трёх регионах Дальнего Востока — Якутии, Колыме и Чукотке — прогнозируют от — 48 до — 53 градусов. Об этом ТАСС рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Anyt_Havaub Мороз

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По словам метеоролога, многие регионы будут охвачены сильнейшими аномальными температурами.

С 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе будет 30—37 градусов мороза. Холода от — 23 до — 39 градусов прогнозируются в Коми, Карелии, Вологодской области, Санкт-Петербурге.

В регионах СЗФО температура ниже климатической нормы будет на 8—19 градусов, а в регионах ЮФО — на 7—11 градусов ниже нормы. На Урале синоптики предполагают на 11—20 градусов ниже нормы с 5 января.

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах столбики термометров опустятся ниже 45 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, период с 6 по 10 января будет самым холодным в Москве за последние 23 года наблюдений за погодой в столице России.