Москва, 5 января, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Жительница Вологды радиожурналист Анна Азовская была убита на севере Москвы. На теле женщины обнаружили более 30 ножевых ранений, сообщило РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

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Анна Азовская была учредителем и ведущей «Русского Радио Вологда». В её убийстве подозревают генерального директора «Кичгородецкой лесной компании» Владимира Маклакова, который находился вместе с ней в съёмной квартире. Жильё было арендовано на период новогодних праздников.

Полицию вызвали соседи. Сломавшие дверь правоохранители обнаружили тело журналистки. Подозреваемый в её убийстве мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

«В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в территориальном подразделении Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

Подозреваемому 33 года, он является сыном лесопромышленника Кич-Городецкого района Вологодской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января Савеловский районный суд Москвы арестовал мужчину, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Он просил заменить эту меру пресечения подпиской о невыезде.