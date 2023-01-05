Вашингтон, 5 января, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Эксперт по международным отношениям Пол Старс назвал изданию The Hill три главные внешнеполитические угрозы для США в 2023 году.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям на первое место в своём списке угроз поставил риск конфронтации между Штатами и Россией или Китаем, «возможно, с обеими державами сразу».

По словам Старса, «эта угроза затмила применение оружия массового поражения против США».

Второе место отдано пяти регионам, ситуация в которых может привести к применению ядерного оружия.

«Возобновление конфликта на Корейском полуострове, столкновение между Израилем и Ираном, война между Индией и Пакистаном, американо-китайская конфронтация в Южно-Китайском море и пограничные стычки с участием Китая и Индии», — перечислил эксперт.

Угроза распространения ядерного оружия и последствия других факторов, в том числе и климатических, замыкают список Пола Старса.

Как сообщало ИА REGNUM, Сеул анонсировал создание военного управления по ответу на «ядерные угрозы с Севера». Стоящие за этой инициативой США продолжают политику втягивания сателлитов в ядерные игры, снижая порог применения этого «оружия Судного дня» в расчете на практическое использование своей популярной концепции «ограниченной ядерной войны».