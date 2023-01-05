Москва, 5 января, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который прокомментировал официальное празднование на Украине дня рождения националиста Степана Бандеры. Российский политик считает возмущение Варшавы формальным, такое мнение он высказал в своём телеграм-канале.

ru.m.wikipedia.org Алексей Пушков

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«Возмущение премьера Польши не стоит и ломаного гроша, поскольку не будет иметь никаких политических последствий. Это делается для проформы: вот, мол, Варшава отреагировала на празднование дня рождения Бандеры», — отметил Пушков.

Признаком бесполезности заявлений Матеуша Моравецкого он назвал то, что украинские власти абсолютно точно не намерены принимать его слова в расчёт, а потому «политическое значение такого возмущения — нулевое». В Киеве уверены, что слова представителей Польши не повлекут никаких последствий для Украины, также написал Алексей Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, Матеуш Моравецкий 2 января пообещал напомнить своему киевскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры. Он подчеркнул, что в Варшаве относятся к этому «критично и негативно» и намерены донести свою позицию до украинских властей.