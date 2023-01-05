Москва, 5 января, 2023, 03:19 — ИА Регнум. По итогам 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил как экономические, так и политические дивиденды от посредничества в отношениях между странами Запада и Россией. «Коммерсантъ» назвал его практически безальтернативным посредником и уникальным партнёром для стран Запада и Востока, подчёркивая, что роль турецкого лидера на мировой арене велика.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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Эрдоган укрепил своё влияние в мире на фоне конфликта на Украине и сыграл важную роль для России в условиях санкций. Так, по данным The New York Times, товарооборот между Москвой и Анкарой после начала спецоперации вырос на 198%. Однако есть опасения, что всё может измениться в 2023 году, после выборов президента Турции: в случае проигрыша Эрдогана страны потеряют связующее звено.

«Помимо сверхдоходов от торговли турецкое руководство получило еще целый ряд бонусов от кризиса в отношениях между РФ и Западом. К ним можно отнести и проект газового хаба, и заключенную в Стамбуле зерновую сделку, и новый рычаг давления на НАТО после того, как заявки на вступление в альянс подали Финляндия и Швеция», — отмечает «Коммерсант».

Издание считает, что достичь этих результатов Эрдогану удалось в том числе благодаря отточенному мастерству лавирования. Если по решению населения Турции в стране будет другой президент, это может повлиять и на ситуацию с конфликтом на Украине, и на действия НАТО, и на положение РФ в условиях санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель турецкого государства — стать одним из мировых лидеров в политике и экономике.