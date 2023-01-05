Вашингтон, 5 января, 2023, 03:07 — ИА Регнум. США из-за страха перед Россией никогда не предоставят Украине три определённых вида оружия. Об этом заявил журналист Питер Сучиу изданию 19FortyFive.

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Обозреватель назвал три вида серьёзного оружия, которые киевский режим не получит. Это многоцелевые истребители F-16 Fighting Falcon. Питер Сучиу пояснил, что поставки таких самолётов Киеву могут быть расценены Россией как втягивание НАТО в конфликт. Помимо этого, необходимо длительное время для обучения пилотов.

Второй недосягаемой техникой для Украины являются танки M1 Abrams, доставку которых укронацистам президент США Джо Байден рассматривает как «нежелательную». Обращению с танками также нужно долго учиться.

Третьим оружием журналист назвал тактические ракетные комплексы (ATACMS), которые позволили бы Киеву обстреливать территорию России вглубь. В США из-за этого опасаются эскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина ждёт от Германии тяжёлую военную технику и угрожает ФРГ, чтобы добиться поставок. О возможной войне Германии с Россией в случае отказа выполнить просьбу Киева заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.