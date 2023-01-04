Стокгольм, 5 января, 2023, 02:48 — ИА Регнум. В Евросоюзе настоятельно рекомендуют всем странам сообщества ввести обязательное тестирование на коронавирус приезжающих из КНР. Соответствующее сообщение опубликовано 4 января председательствующей в ЕС Швецией по итогам встречи, где обсуждалась эпидситуация в ЕС и Китае.

Permkrai.ru Коронавирус

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Отмечается, что значительная часть стран Евросоюза поддерживает выборочное тестирование пассажиров из Китая. Правда, механизм ещё не определён.

Представители стран ЕС договорились оценить ситуацию и пересмотреть введённые меры к середине января.

Ранее об ужесточении правил для пассажиров из Китая заявили Италия, США, Япония, Южная Корея, Великобритания и некоторые другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, досадно наблюдать за этим поспешным восстановлением ограничений, которые вводят некоторые страны для прибывающих из Китая. Об этом 4 января заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш.