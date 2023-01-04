Белград, 5 января, 2023, 02:44 — ИА Регнум. В мире в целом и в Европе в частности в 2023 году усложнится экономическая ситуация. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции по итогам 2022 года.

Predsednik.rs Александр Вучич

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Причиной вероятного ухудшения положения стран Европы, а также Китая и США он назвал спад в экономике.

«Ожидаю, что 2023 год на европейском и мировом уровне будет тяжелее, чем 2022 год, намного тяжелее», — отметил Александр Вучич.

По его мнению, экономики Европы и США приближаются к рецессии, также снижаются показатели роста в экономической сфере КНР.

«А мы — часть этой системы, цепочки», — сказал президент Сербии, подчеркнув, что эта ситуация не может не отразиться на стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рецессию в американской экономике в 2023 году прогнозировала глава Минфина США Джанет Йеллен.