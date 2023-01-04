Вашингтон, 5 января, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Всех прибывающих в США из Китая будут продолжать тестировать на COVID-19. Об этих правилах напомнил американский президент Джо Байден, выразив обеспокоенность распространением коронавирусной инфекции в КНР. Ситуацию он прокомментировал во время общения с журналистами в штате Кентукки.

U.S. Department of Defence Джо Байден

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«Да, я обеспокоен. Но я думаю, что мы должны держаться установленного протокола. Если вы летите из Китая, вы должны пройти тест, и так далее», — сказал Байден, отвечая на вопрос об оценке мер, предпринимаемых китайскими властями в условиях распространения COVID-19.

Ранее в Белом доме подчёркивали, что остаётся в силе предложение администрации США о поставке Китаю вакцин от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае выстраиваются очереди в крематории. Власти страны отрицают вспышку инфекции, между тем количество смертей растёт.