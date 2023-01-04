Вашингтон, 5 января, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Американский экономист Ричард Вольф назвал «главный страх» главы киевского режима Владимира Зеленского. По мнению Вольфа, он больше всего боится того, что украинцы не простят ему войну в стране и гибель соотечественников. Свои предположения профессор высказал в соцсетях.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

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По мнению Вольфа, на войне и в политике перерождение из героя в злодея может происходить быстро. Он напомнил, как Зеленский заявлял, что украинцы никогда не простят русских.

«Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия», — считает Ричард Вольф.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны могут устать от решения украинской проблемы в 2023 году, и для стимуляции оказания помощи Киеву Зеленский будет вынужден имитировать успехи в конфликте с Россией.