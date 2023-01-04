Вашингтон, 5 января, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Украинские военные «храбро бьются за Бахмут», но прогресс идёт у российской армии. Об этом заявил высокопоставленный источник из Белого дома в США. По его мнению, в продвижении российских военнослужащих у Артёмовска (украинское название — Бахмут) уже длительное время наблюдается «нарастающий прогресс», написал ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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«Так что они, по сути, вложили серьёзные усилия в Бахмут, но украинцы всё ещё храбро бьются за него. Исход в настоящее время неопределён», — считает американский чиновник.

Он подчеркнул, что прогрессу российской армии помогают на этом направлении действия частной военной компании «Вагнер». Представитель Белого дома также отметил, что, по его мнению, борьба за город будет продолжаться ещё как минимум в течение нескольких месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тяжёлом продвижении в Артёмовске. Украинские боевики, по его словам, устроили там «пятьсот линий обороны».