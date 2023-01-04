Тегеран, 5 января, 2023, 01:42 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел Ирана срочно вызван посол Франции в Тегеране. От него требуют прокомментировать карикатуру на иранскую власть, опубликованную во французском издании, сообщило агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Представитель Франции вынужден посетить МИД в Тегеране «после уничижительного действия французского издания, оскорбившего авторитет, святыни, религиозные и национальные ценности Ирана», говорится в статье. О необходимости прокомментировать ситуацию посла уведомили 4 января.

Карикатура была опубликована в издании Charlie Hebdo и высмеивала религиозную власть в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Российской Федерации Казем Джалали высказал мнение о том, что некоторые страны Запада пытаются создать угрозу вблизи России и Ирана. Дипломат также указал на необходимость объединиться против этих угроз и сообща решать проблемы безопасности.