Раненные в Макеевке военнослужащие намерены выздороветь и вернуться в строй
Пострадавшие при обстреле Макеевки бойцы настроены после выздоровления вернуться в строй
Ростов-на-Дону, 5 января, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Врачи, которые оказывают помощь травмированным в результате атаки в Макеевке военнослужащим, дают хорошие прогнозы по их восстановлению. Ожидается, что все пострадавшие смогут вылечиться и продолжить службу в Вооружённых силах РФ. Об этом медработники говорят на кадрах, которые опубликовал врио глав ДНР Денис Пушилин после визита в больницу, где бойцы проходят лечение.
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Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин сказал, что медицинский персонал сделал всё возможное и даже больше для того, чтобы раненые военнослужащие могли восстановиться.
Как сообщало ИА REGNUM, Денис Пушилин, Дмитрий Азаров и Виктор Горемыкин посетили военнослужащих, раненных после атаки на здание ПТУ в Макеевке Донецкой Народной Республики. Они также побеседовали с их сослуживцами, которые продолжают подготовку к участию в спецоперации.