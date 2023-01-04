Ростов-на-Дону, 5 января, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Врачи, которые оказывают помощь травмированным в результате атаки в Макеевке военнослужащим, дают хорошие прогнозы по их восстановлению. Ожидается, что все пострадавшие смогут вылечиться и продолжить службу в Вооружённых силах РФ. Об этом медработники говорят на кадрах, которые опубликовал врио глав ДНР Денис Пушилин после визита в больницу, где бойцы проходят лечение.

Mil.ru В госпитале

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«Наши парни, которые находятся сегодня в госпиталях, как один говорят: «Мы должны вернуться в строй!» Этот настрой, во-первых, позволит им выздороветь как можно быстрее, во-вторых, это настрой победный. Парни, которые находятся в местах передислокации, которые в строю сейчас, они все настроены дать отпор врагу и отомстить за погибших товарищей», — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин сказал, что медицинский персонал сделал всё возможное и даже больше для того, чтобы раненые военнослужащие могли восстановиться.

«Медицинская помощь оказана внимательно и в полном объёме. Уже сделан предварительный прогноз, что ребята все встанут в строй», — оценил ситуацию представитель Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Денис Пушилин, Дмитрий Азаров и Виктор Горемыкин посетили военнослужащих, раненных после атаки на здание ПТУ в Макеевке Донецкой Народной Республики. Они также побеседовали с их сослуживцами, которые продолжают подготовку к участию в спецоперации.