Киев, 5 января, 2023, 01:30 — ИА Регнум. В Верховную раду поступил законопроект, который направлен на «борьбу с сотнями названий улиц Пушкина» и призван «уменьшить влияние российских нарративов» на Украине. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на министра культуры Александр Ткаченко.

Цитата из видео «Украина против Пушкина массовый снос памятников» Демонтаж памятника А. С. Пушкину в Ужгороде

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«Правительство одобрило закон, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады, по преодолению последствий русификации. Он позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году», — сказал Ткаченко.

Отмечается, что киевские власти планомерно ведут борьбу со всем, что связано с Россией, в том числе и с культурными ценностями.

Как сообщало ИА REGNUM, представители культуры в Литве поддержали предложение профильного министра страны Симонаса Кайриса ввести так называемый «ментальный карантин» для русской культуры, пока не завершится конфликт на Украине.