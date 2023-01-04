В Киеве продолжают бороться с сотнями названий улиц Пушкина и русификацией
Киев, 5 января, 2023, 01:30 — ИА Регнум. В Верховную раду поступил законопроект, который направлен на «борьбу с сотнями названий улиц Пушкина» и призван «уменьшить влияние российских нарративов» на Украине. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на министра культуры Александр Ткаченко.
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«Правительство одобрило закон, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады, по преодолению последствий русификации. Он позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году», — сказал Ткаченко.
Отмечается, что киевские власти планомерно ведут борьбу со всем, что связано с Россией, в том числе и с культурными ценностями.
Как сообщало ИА REGNUM, представители культуры в Литве поддержали предложение профильного министра страны Симонаса Кайриса ввести так называемый «ментальный карантин» для русской культуры, пока не завершится конфликт на Украине.