Донецк, 5 января, 2023, 00:57 — ИА Регнум. По информации телеграм-канала СЦКК ДНР, ночью 5 января зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по нескольким населённым пунктам снарядами калибра 155 мм и 122 мм.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

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Так, в 00:10 было выпущено шесть снарядов в направлении Дзержинск — Горловка (Никитовский район). В 00:13 — Курахово — Донецк (Петровский район) выпущено четыре снаряда. По направлению Щербиновка — Горловка в 00:28 выпущено четыре снаряда. В следующую минуту в направлении Тоненькое — Донецк (Киевский район) также полетели четыре снаряда. В 00:31 пять снарядов ударили по направлению Курахово — Донецк (Петровский район).

Как сообщало ИА REGNUM, в Мелитополе ближе к полуночи с 4 на 5 января прозвучал мощный взрыв. Об этом в своём телеграм-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.