Васильевка, Запорожская область, 5 января, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ проведёт расследование по факту обстрела Васильевки в Запорожской области киевскими боевиками. Об этом сообщили 4 января в пресс-службе ведомства.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

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По словам следователей, уже подтверждена информация о погибших и пострадавших мирных жителях в результате артобстрела города ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мелитополе ближе к полуночи с 4 на 5 января прозвучал мощный взрыв.