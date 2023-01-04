В США надеются на прогресс в отношениях с Москвой
В Госдепе США заявили о стремлении Вашингтона к взаимности в отношениях с Москвой
Вашингтон, 5 января, 2023, 00:51 — ИА Регнум. США предпринимают усилия для налаживания отношений между странами, заявил официальный представитель американского Государственного департамента Нед Прайс. Он считает, что Соединённые Штаты Америки стремятся к взаимности при взаимодействии с Россией.
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Нед Прайс также отметил, что американские власти стремятся увеличить количество представителей страны в столице России и «надеются на прогресс» в этом направлении.
Исключение составляет Организация Объединённых Наций в Нью-Йорке, пояснил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нед Прайс заявлял о том, что в скором времени назначенная послом США в России Линн Трейси начнёт исполнять свои обязанности. Представитель Госдепа назвал важным сохранение дипломатических отношений с Москвой по дипломатическим каналам, «особенно в период напряжённости».