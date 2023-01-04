Вашингтон, 5 января, 2023, 00:51 — ИА Регнум. США предпринимают усилия для налаживания отношений между странами, заявил официальный представитель американского Государственного департамента Нед Прайс. Он считает, что Соединённые Штаты Америки стремятся к взаимности при взаимодействии с Россией.

U. S. Department of State Нед Прайс

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«Всё, к чему мы стремимся, это взаимность», — сказал он, подчеркнув, что РФ « имеет в США больше дипломатов в своих дипломатических учреждениях, чем США имеют в России ».

Нед Прайс также отметил, что американские власти стремятся увеличить количество представителей страны в столице России и «надеются на прогресс» в этом направлении.

«Это принцип, который мы стараемся применять касательно дипломатических отношений по всему миру. Мы продолжим работать по этому вопросу с Москвой», — также сказал представитель Госдепа США.

Исключение составляет Организация Объединённых Наций в Нью-Йорке, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нед Прайс заявлял о том, что в скором времени назначенная послом США в России Линн Трейси начнёт исполнять свои обязанности. Представитель Госдепа назвал важным сохранение дипломатических отношений с Москвой по дипломатическим каналам, «особенно в период напряжённости».