Мелитополь, 5 января, 2023, 00:20 — ИА Регнум. В Мелитополе ближе к полуночи с 4 на 5 января прозвучал мощный взрыв. Об этом в своём телеграм-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Военно-гражданская администрация г. Мелитополя Флаг России в Мелитополе

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«Около 23:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв. По предварительным данным, сработало ПВО», — сообщил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожье около полуночи 4 января прогремели взрывы.