Вашингтон, 5 января, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Пять безрезультатных попыток избрать председателя палаты представителей Конгресса США показали, как работает демократия. Об этом заявил официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс, комментируя безрезультатность прошедших голосований. Он сказал журналистам, что «демократия не всегда происходит без сложностей».

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

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«Мы видим то, что мир видит: наши демократические институты за работой. Наше сообщение никогда не было о том, что демократия цельная или однородная в контексте её работы», — отметил Нед Прайс.

Он не считает, что ситуация в палате представителей как-то выбивается из демократического посыла США миру.

Как сообщало ИА REGNUM, были предприняты уже пять попыток избрания спикера — все они оказались безуспешными: ни один из кандидатов не набрал необходимых 218 голосов. Основная борьба идёт между лидером республиканской партии Кевином Маккарти и демократом Хакимом Джеффрисом.